Раздел: Культура
Юрий Горбунов поделился редким семейным фото
Телеведущий поделился новым снимком с супругой.
В микроблоге Юрия Горбунова появилась новая фотография.
На снимке он запечатлен со своей женой Катей Осадчей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Как оказалось, Юрий решил показать подписчикам, как проходит субботнее утро в их семье.
Читайте также: Юрий Горбунов умилил трогательным семейным снимком
На фото телеведущие запечатлены в самолете. Так что, скорее всего, вечером их ждет работа.
В микроблоге Юрия Горбунова появилась новая фотография.
На снимке он запечатлен со своей женой Катей Осадчей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Как оказалось, Юрий решил показать подписчикам, как проходит субботнее утро в их семье.
Читайте также: Юрий Горбунов умилил трогательным семейным снимком
На фото телеведущие запечатлены в самолете. Так что, скорее всего, вечером их ждет работа.
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