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Раздел: Культура  
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Юрий Горбунов поделился редким семейным фото

Юрий Горбунов поделился редким семейным фотоТелеведущий поделился новым снимком с супругой.

В микроблоге Юрия Горбунова появилась новая фотография.

На снимке он запечатлен со своей женой Катей Осадчей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Как оказалось, Юрий решил показать подписчикам, как проходит субботнее утро в их семье.

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На фото телеведущие запечатлены в самолете. Так что, скорее всего, вечером их ждет работа.

Юрий Горбунов поделился редким семейным фото
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 Теги: Юрий Горбунов, Катя Осадчая

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Сегодня, 15:41 » Автор: Ирина Шевченко
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