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Раздел: Культура  
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Победитель шоу "Танцы со звездами" впервые стал отцом

Победитель шоу "Танцы со звездами" впервые стал отцомДевочку назвали древнеславянским именем.

Недавно в семье известного украинского хореографа, победителя телевизионного шоу "Танці з зірками" Игоря Кузьменко случилось пополнение в семье. В браке с Александрой Кузьменко у него на свет появилась девочка.

Об этом сообщает пресс-служба 1+1, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что прибавление в семье произошло 17 августа около 11:30. Новорожденную с весом 3,360, а также ростом 53 см назвали Мирославой. Александра Кузьменко рожала в одной из больниц Одессы, сейчас новоиспеченная мама чувствует себя хорошо.

Радостное событие произошло накануне премьеры нового сезона проекта "Танці з зірками". Игорь пытается сочетать тренировки и находит время, чтобы побыть с женой и дочерью.

Следует напомнить, что 29 октября в шоу "Танці з зірками" 2017 победу одержала пара танцора Игоря Кузьменко и певицы Натальи Могилевской.

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Кузьменко является финалистом открытых чемпионатов Англии, США, Германии, Франции и Голландии, снимается в кино, а также руководит сетью танцевальных студий "K.I.T Dance Studio". Кроме того, Кузьменко - судья международной категории по латиноамериканским и европейским танцам.

Победитель шоу "Танцы со звездами" впервые стал отцом
Победитель шоу "Танцы со звездами" впервые стал отцом
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 Теги: Танцы со звездами, Игорь Кузьменко

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Сегодня, 17:24 » Автор: Ирина Шевченко
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