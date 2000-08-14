Раздел: Культура
Победитель шоу "Танцы со звездами" впервые стал отцом
Девочку назвали древнеславянским именем.
Недавно в семье известного украинского хореографа, победителя телевизионного шоу "Танці з зірками" Игоря Кузьменко случилось пополнение в семье. В браке с Александрой Кузьменко у него на свет появилась девочка.
Об этом сообщает пресс-служба 1+1, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что прибавление в семье произошло 17 августа около 11:30. Новорожденную с весом 3,360, а также ростом 53 см назвали Мирославой. Александра Кузьменко рожала в одной из больниц Одессы, сейчас новоиспеченная мама чувствует себя хорошо.
Радостное событие произошло накануне премьеры нового сезона проекта "Танці з зірками". Игорь пытается сочетать тренировки и находит время, чтобы побыть с женой и дочерью.
Следует напомнить, что 29 октября в шоу "Танці з зірками" 2017 победу одержала пара танцора Игоря Кузьменко и певицы Натальи Могилевской.
Читайте также: В Сети показали закулисье проекта "Танцы со звездами". Видео
Кузьменко является финалистом открытых чемпионатов Англии, США, Германии, Франции и Голландии, снимается в кино, а также руководит сетью танцевальных студий "K.I.T Dance Studio". Кроме того, Кузьменко - судья международной категории по латиноамериканским и европейским танцам.
Недавно в семье известного украинского хореографа, победителя телевизионного шоу "Танці з зірками" Игоря Кузьменко случилось пополнение в семье. В браке с Александрой Кузьменко у него на свет появилась девочка.
Об этом сообщает пресс-служба 1+1, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что прибавление в семье произошло 17 августа около 11:30. Новорожденную с весом 3,360, а также ростом 53 см назвали Мирославой. Александра Кузьменко рожала в одной из больниц Одессы, сейчас новоиспеченная мама чувствует себя хорошо.
Радостное событие произошло накануне премьеры нового сезона проекта "Танці з зірками". Игорь пытается сочетать тренировки и находит время, чтобы побыть с женой и дочерью.
Следует напомнить, что 29 октября в шоу "Танці з зірками" 2017 победу одержала пара танцора Игоря Кузьменко и певицы Натальи Могилевской.
Читайте также: В Сети показали закулисье проекта "Танцы со звездами". Видео
Кузьменко является финалистом открытых чемпионатов Англии, США, Германии, Франции и Голландии, снимается в кино, а также руководит сетью танцевальных студий "K.I.T Dance Studio". Кроме того, Кузьменко - судья международной категории по латиноамериканским и европейским танцам.
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