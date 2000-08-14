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Раздел: Культура  
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Меган Маркл полетела в Торонто с таинственным визитом

Меган Маркл полетела в Торонто с таинственным визитомСМИ уже распространяют много слухов по поводу таинственной поездки.

Герцогиня Сассекская отправилась в Торонто без принца Гарри обычным рейсом авиакомпании Air Canada. О цели поездки ничего не сообщают, а Кенсингтонский дворец попросил членов экипажа не фотографировать Меган в течение перелета.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как отмечают в источнике, Меган Маркл внезапно улетела из Лондона в Торонто без всякого сопровождения. Ее муж сейчас находится с официальным визитом в Ботсване, поэтому Меган отправилась решать свои дела без него.

Какова цель поездки Маркл и почему это скрывают от прессы – пока неизвестно. Кенсингтонский дворец, который официально представляет интересы семей Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также Меган Маркл и принца Гарри, перед поездкой отправил в офис авиакомпании письмо с просьбой не фотографировать герцогиню и не пытаться с ней заговорить.

Одной из версий является то, что Меган отправилась за своей матерью Дориа Редлан, которая переезжает из США, чтобы жить ближе к дочери, в Лондон. Также все чаще говорят о беременности Меган Маркл, из-за чего она отправилась в свое прежнее место жительства для консультаций или т.п.

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Стоит также добавить, что до женитьбы с принцем Гарри и её переездом в Великобританию, экс-актриса имела в Торонто небольшое имение, которое выставила на продажу. Можно предположить, что Меган отправилась в Канаду для оформления всех документов на продажу дома.



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 Теги: Меган Маркл, Торонто, визит

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Сегодня, 18:24 » Автор: Едгар Букмирза
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