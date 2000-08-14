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Раздел: Культура  
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Настя Каменских показала лицо без макияжа

Настя Каменских показала лицо без макияжаВыглядит на фото певица сонной.

Настя Каменских не боится предстать перед поклонниками смешной или ненакрашенной.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tsn.ua.

В Instagram Stories она выложила селфи без косметики на лице и с завязанными в хвост волосами. Выглядит на фото певица сонной, но очень милой.

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Еще Каменских опубликовала фото, на котором она позирует в черной джинсовой мини-юбке, которая отлично подчеркнула ее стройные ноги, и футболке с изображением тигра.

Настя Каменских показала лицо без макияжа
Настя Каменских показала лицо без макияжа
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 Теги: Настя Каменских, макияж

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Сегодня, 20:24 » Автор: Едгар Букмирза
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