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Раздел: Культура  
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Известная украинская телеведущая рассказала, как муж сделал ей предложение

Известная украинская телеведущая рассказала, как муж сделал ей предложениеФреймут очень тщательно скрывала свой роман.

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, как любимый сделал ей предложение. Об этом звезда разоткровенничалась в интервью одного из иданий, пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.

Ольга Фреймут очень тщательно скрывала свой роман с Владимиром Локотко. Имя любимого телеведущая раскрыла только после рождения их первого общего ребенка.

То, что пара поженилась стало известно только, когда Оля забеременела снова.

И только сейчас известная ведущая рассказала, как муж сделал ей предложение:

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"На Рождество мы катались на лыжах в Австрии. Я сидела в кресле, снимала ботинок, пальцы замерзли. А Володя, в момент, когда я расстерялась, позвал меня замуж!".
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 Теги: Фреймут, муж, свадьба

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Сегодня, 21:34 » Автор: Едгар Букмирза
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