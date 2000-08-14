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Раздел: Культура  
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Лобода показала снимок в патриотических штанах

Лобода показала снимок в патриотических штанахСветлана Лобода (LOBODA) любит удивлять и эпатировать.

Певица предстала в сине-желтых штанах, что вызвало жаркие споры среди поклонников.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

На этот раз артистка, которая ездит с гастрольным туром по России, разместила на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлена в сине-желтых штанах, которые явно напоминают украинский флаг.

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Под снимком Лободы моментально разгорелись "жаркие" споры: одни поклонники одобрили образ певицы, усмотрев в нем проявление патриотизма, другие же раскритиковали выбор певицы.
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 Теги: Лобода, штаны

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Сегодня, 23:38 » Автор: Едгар Букмирза
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