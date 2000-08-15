Раздел: Культура
Канье Уэст рассмешил Сеть странным выбором обуви
Супруг Ким Кардашьян надел классический костюм и тапочки.
Американский рэпер, дизайнер и муж Ким Кардашьян Канье Уэст стал объектом насмешек в сети из-за своего нового образа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Канье пришел на свадьбу своего коллеги рэпера 2 Chainz в классическом костюме Louis Vouitton и одетых на носки шлепанцах собственного бренда Yeezy.
Пользователи сети смеются над странным образом рэпера и отмечают, что, кроме прочего, обувь ему еще и мала.
"Деньги на костюме закончились, до туфель дело не дошло видимо", "Ладно тапки. Но почему они на два размера меньше? Неудобно же шагать", "Шлепки с носками-интересно. Похож на аборигена), брутал", "Такой типичный водитель маршрутки", "Зачем Канье Уэст надевает тапки с носками?", - пишут в сети.
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Супруга рэпера появилась на мероприятии в неоновом латексном платье с разрезом на ноге.
Американский рэпер, дизайнер и муж Ким Кардашьян Канье Уэст стал объектом насмешек в сети из-за своего нового образа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Канье пришел на свадьбу своего коллеги рэпера 2 Chainz в классическом костюме Louis Vouitton и одетых на носки шлепанцах собственного бренда Yeezy.
Пользователи сети смеются над странным образом рэпера и отмечают, что, кроме прочего, обувь ему еще и мала.
"Деньги на костюме закончились, до туфель дело не дошло видимо", "Ладно тапки. Но почему они на два размера меньше? Неудобно же шагать", "Шлепки с носками-интересно. Похож на аборигена), брутал", "Такой типичный водитель маршрутки", "Зачем Канье Уэст надевает тапки с носками?", - пишут в сети.
Читайте также: Папарацци заметили Кендалл Дженнер в стильных шортах
Супруга рэпера появилась на мероприятии в неоновом латексном платье с разрезом на ноге.
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