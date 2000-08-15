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Раздел: Культура  
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Канье Уэст рассмешил Сеть странным выбором обуви

Канье Уэст рассмешил Сеть странным выбором обуви Супруг Ким Кардашьян надел классический костюм и тапочки.

Американский рэпер, дизайнер и муж Ким Кардашьян Канье Уэст стал объектом насмешек в сети из-за своего нового образа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Канье пришел на свадьбу своего коллеги рэпера 2 Chainz в классическом костюме Louis Vouitton и одетых на носки шлепанцах собственного бренда Yeezy.

Пользователи сети смеются над странным образом рэпера и отмечают, что, кроме прочего, обувь ему еще и мала.

"Деньги на костюме закончились, до туфель дело не дошло видимо", "Ладно тапки. Но почему они на два размера меньше? Неудобно же шагать", "Шлепки с носками-интересно. Похож на аборигена), брутал", "Такой типичный водитель маршрутки", "Зачем Канье Уэст надевает тапки с носками?", - пишут в сети.

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Супруга рэпера появилась на мероприятии в неоновом латексном платье с разрезом на ноге.

Канье Уэст рассмешил Сеть странным выбором обуви
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 Теги: Канье Уэст, обувь

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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