Раздел: Культура
Ксения Собчак показала фотографии с маленьким сыном
Звездная мама похвасталась достижениями малыша.
После рождения сына Платона поклонники не устают восхищаться переменами, которые произошли с Ксенией Собчак, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Телеведущая, которая часто иронично высказывалась о материнстве, теперь сама публикует нежные фотографии с малышом. Так, на днях знаменитость поделилась трогательным снимком с Платоном, под которым похвасталась достижениями мальчика.
"1 год и 9 месяцев сегодня. 18 - наше счастливое число. Ныряем, смело берем красивых женщин за руки, считаем до 10, знаем имена всех родственников и говорим предложениями из 5 слов!", - подписала кадр Собчак.
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Примечательно, что снимки, на которых видно лицо мальчика, стали появляться в Instagram Ксении Собчак и Максима Виторгана относительно недавно. Ранее супруги публикували фото лишь со спины.
После рождения сына Платона поклонники не устают восхищаться переменами, которые произошли с Ксенией Собчак, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Телеведущая, которая часто иронично высказывалась о материнстве, теперь сама публикует нежные фотографии с малышом. Так, на днях знаменитость поделилась трогательным снимком с Платоном, под которым похвасталась достижениями мальчика.
"1 год и 9 месяцев сегодня. 18 - наше счастливое число. Ныряем, смело берем красивых женщин за руки, считаем до 10, знаем имена всех родственников и говорим предложениями из 5 слов!", - подписала кадр Собчак.
Читайте также: Канье Уэст рассмешил Сеть странным выбором обуви
Примечательно, что снимки, на которых видно лицо мальчика, стали появляться в Instagram Ксении Собчак и Максима Виторгана относительно недавно. Ранее супруги публикували фото лишь со спины.
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