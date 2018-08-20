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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян заметили в серебристом бикини

Ким Кардашьян заметили в серебристом бикини Знаменитость отдыхала на пляже в Майами.

Только на днях мы писали о том, что папарацци сделали фото Ким Кардашьян, отдыхающей на пляже, и в отличие от прошлогодних эти выглядят очень даже прилично, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

На этот раз звезда отправилась покорять пляжи Майами.

Ким поймали папарацци, когда она отдыхала в серебряном бикини. И выглядит она просто шикарно: идеальная талия и очень аппетитные формы.

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Ким Кардашьян заметили в серебристом бикини
Ким Кардашьян заметили в серебристом бикини
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 Теги: Ким Кардашьян, пляж

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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