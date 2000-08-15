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В Сети показали, как изменился один из главных актеров сериала "Друзья"

В Сети показали, как изменился один из главных актеров сериала "Друзья" Ловелас 90-х превратился в мужчину с лишним весом.

Сегодня звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри отмечает день рождения. Актеру исполнилось 49 лет. Артист полюбился зрителям, в частности представительницам прекрасного пола, своей ролью ловеласа Чендлера в популярном сериале «Друзья». Шутки актера цитировало не одно поколение, а девушки мечтали о знакомстве с актером. В 1999 году Мэттью Перри был признан журналом People одним из самых привлекательных мужчин планеты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

После пика популярности актера прошло уже 20 лет. Перри не смог справится со своей популярностью и запустил себя. Сейчас красавчик-артист изменился до неузнаваемости и просто испарился. Последние снимки, сделанные папарацци, подтверждают это. Фотографии демонстрируют небрежный вид актера и его лишние килограммы. Некоторые источники утверждают, что сам актер даже не пытается исправить это как-то. Но поклонники все же верят, что Перри возмет себя в руки и на 50-летний юбилей превратиться в завидного холостяка.

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Стоит отметить, что актер до сих пор не женился. Мэттью тщательно скрывает свою личную жизнь. А репортеры последние несколько лет не могут уловить актера в компании женщин. Хотя раньше СМИ не умолкали о романах популярного артиста.

В Сети показали, как изменился один из главных актеров сериала "Друзья"
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 Теги: Мэттью Перри, фото

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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