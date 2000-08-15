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Раздел: Культура  
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Ольга Фреймут восхитила элегантным образом

Ольга Фреймут восхитила элегантным образомВедущая покрасовалась в белом костюме.

Оля Фреймут время от времени делится фотографиями своих модных образов, восхищая стилем и удачным выбором аутфитов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

В этот раз звезда позировала в стильном костюме белого оттенка, дополнив свой образ стильной сумочкой-клатчем нежного голубого оттенка.

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Снимком модного образа звезда поделилась на страничке в социальной сети и прокомментировала свой пост: "У мріях."

Ольга Фреймут восхитила элегантным образом
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 Теги: Ольга Фреймут, стильный образ

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Сегодня, 09:53 » Автор: Ирина Шевченко
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