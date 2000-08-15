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Катя Осадчая удивила внешним видом

Катя Осадчая удивила внешним видомВедущая пожаловалась на пробки из-за репетиции военного парада.

Известная телеведущая Катя Осадчая пожаловалась, что из-за подготовки к параду по случаю Дня Независимости она была вынуждена четыре часа стоять в пробках.

Об этом Осадчая написала на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

"Лицо человека, что работала два часа и четыре часа стояла в пробках (метро в мое село не едет). Мне уже интересно пойти на парад, который так тщательно репетируют", - написала телезвезда.

Катя отметила, что ранее генеральные репетиции парада были ночью, что не мешало жителям столицы и пригорода.

"Ранее генеральные репетиции были ночью, и прохладнее, и без перекрытых улиц, давайте вернем традиции", - призвала ведущая.

Пользователи соцсетей поделились своими мыслями по этому поводу.

Фанаты отметили, что на фото, которое Екатерина прикрепила к своему посту, она выглядит на 15 лет старше.

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Другие же написали, что звезда похожа на Бабу Ягу из фильма "Вий".

Катя Осадчая удивила внешним видом
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 Теги: Катя Осадчая, уставший вид

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Сегодня, 10:23 » Автор: Ирина Шевченко
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