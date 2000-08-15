Макс Барских признался, есть ли у него девушка

Певец разоткровенничался о личной жизни.



Во время съемок праздничного шоу «З Днем народження, Україно!», которое канал «Украина» покажет 24 августа, певец Макс Барских рассказал, с какими сложностями в личной жизни он сталкивается и чего ждет от второй половинки.



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Макс Барских пользуется огромной популярностью среди женщин. Но даже несмотря на обилие поклонниц, устроить свою личную жизнь Максу совсем непросто.



По словам артиста, его сердце сейчас свободно. «Понимаете, с возрастом ты по одному начинаешь вычеркивать требования к своему идеалу, их становится все меньше и меньше. Хочется просто найти родную душу… Но с моим графиком заниматься личной жизнью просто нереально: я практически нигде не задерживаюсь дольше, чем на пару дней, строить отношения в таком режиме очень сложно», – поделился Макс.



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Певец признался, что сейчас он всецело занят работой. «Сейчас все мои мысли – о новом шоу, которое состоится 29 ноября в Киеве. Радуюсь, что много материала, много песен – так что весь отдаюсь работе», – рассказал артист. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Во время съемок праздничного шоу «З Днем народження, Україно!», которое канал «Украина» покажет 24 августа, певец Макс Барских рассказал, с какими сложностями в личной жизни он сталкивается и чего ждет от второй половинки.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф Макс Барских пользуется огромной популярностью среди женщин. Но даже несмотря на обилие поклонниц, устроить свою личную жизнь Максу совсем непросто.По словам артиста, его сердце сейчас свободно. «Понимаете, с возрастом ты по одному начинаешь вычеркивать требования к своему идеалу, их становится все меньше и меньше. Хочется просто найти родную душу… Но с моим графиком заниматься личной жизнью просто нереально: я практически нигде не задерживаюсь дольше, чем на пару дней, строить отношения в таком режиме очень сложно», – поделился Макс.Певец признался, что сейчас он всецело занят работой. «Сейчас все мои мысли – о новом шоу, которое состоится 29 ноября в Киеве. Радуюсь, что много материала, много песен – так что весь отдаюсь работе», – рассказал артист.



