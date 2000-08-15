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Раздел: Культура  
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Дженнифер Гарнер получила именную звезду на "Аллее славы"

Дженнифер Гарнер получила именную звезду на "Аллее славы"Дженнифер Гарнер прибыла на Голливудский бульвар в очаровательном платье.

Американская актриса Дженнифер Гарнер, которая в 2017 году развелась с известным актером Беном Аффлеком, получила свою звезду на знаменитой "Аллее славы" в Голливуде.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Pop Sugar.

Киноактриса Дженнифер Гарнер прибыла на Голливудский бульвар в очаровательном платье синего цвета от Roland Mouret и в туфлях на высоких каблуках. Звезда была невероятно счастливой, когда стала обладательницей именной звезды среди нескольких тысяч известных деятелей культуры. Она стала 2461-й по счету, кто получил именную звезду.

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Поздравить Дженнифер с радостным событием приехали дети актрисы – дочери Вайолет и Серафина и сын Сэмюэл, а также ее друзья и родители. Награждение Гарнер именной звездой прекрасно совпало с грядущей премьерой фильма "Алая мята" (7 сентября), в котором актриса сыграла главную роль.

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 Теги: Дженнифер Гарнер, звезда

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Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
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