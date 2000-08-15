Раздел: Культура
Дженнифер Гарнер получила именную звезду на "Аллее славы"
Дженнифер Гарнер прибыла на Голливудский бульвар в очаровательном платье.
Американская актриса Дженнифер Гарнер, которая в 2017 году развелась с известным актером Беном Аффлеком, получила свою звезду на знаменитой "Аллее славы" в Голливуде.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Pop Sugar.
Киноактриса Дженнифер Гарнер прибыла на Голливудский бульвар в очаровательном платье синего цвета от Roland Mouret и в туфлях на высоких каблуках. Звезда была невероятно счастливой, когда стала обладательницей именной звезды среди нескольких тысяч известных деятелей культуры. Она стала 2461-й по счету, кто получил именную звезду.
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Поздравить Дженнифер с радостным событием приехали дети актрисы – дочери Вайолет и Серафина и сын Сэмюэл, а также ее друзья и родители. Награждение Гарнер именной звездой прекрасно совпало с грядущей премьерой фильма "Алая мята" (7 сентября), в котором актриса сыграла главную роль.
Американская актриса Дженнифер Гарнер, которая в 2017 году развелась с известным актером Беном Аффлеком, получила свою звезду на знаменитой "Аллее славы" в Голливуде.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Pop Sugar.
Киноактриса Дженнифер Гарнер прибыла на Голливудский бульвар в очаровательном платье синего цвета от Roland Mouret и в туфлях на высоких каблуках. Звезда была невероятно счастливой, когда стала обладательницей именной звезды среди нескольких тысяч известных деятелей культуры. Она стала 2461-й по счету, кто получил именную звезду.
Читайте также: В США разбили вдребезги звезду Трампа на Аллее славы
Поздравить Дженнифер с радостным событием приехали дети актрисы – дочери Вайолет и Серафина и сын Сэмюэл, а также ее друзья и родители. Награждение Гарнер именной звездой прекрасно совпало с грядущей премьерой фильма "Алая мята" (7 сентября), в котором актриса сыграла главную роль.
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