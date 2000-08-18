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Раздел: Культура  
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Тина Кароль поразила публику роскошным нарядом

Тина Кароль поразила публику роскошным нарядомТина Кароль проводит грандиозный всеукраинский тур.

На днях популярная украинская певица Тина Кароль дала концерт в столичном торговом центре Sky Family Park.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Певица опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram. На концерте Тина Кароль спела поклонникам свои самые известные хиты и новые песни из альбома "Інтонації".

Тина надела красный жакет с металлическими деталями от бренда Fannieschiavoni. Образ звезды дополнили красные сапоги-чулки, традиционная красная помада и волнистая укладка.

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Вскоре певица завершит немалые гастроли. Звезда уже представила свою программу в десятках городах Украины. Общая их сумма в конце турне составит 77. Как отмечают поклонники знаменитости, таким образом Тина установит рекорд.

Тина Кароль поразила публику роскошным нарядом
Тина Кароль поразила публику роскошным нарядом
Тина Кароль поразила публику роскошным нарядом
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 Теги: Тина Кароль, наряд

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Сегодня, 22:07 » Автор: Едгар Букмирза
     2001
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