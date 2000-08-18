Раздел: Культура
Актриса из "Гарри Поттера" вышла замуж
Роман молодоженов был далеко не безоблачным.
Свадебный бум среди знаменитостей продолжает радовать поклонников. Так, звезда сериалов "Дневники вампира" и "Древние" Клэр Холт в минувшую субботу в Калифорнии вышла замуж за Эндрю Джоблона.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
А теперь стало известно, что британская актриса бенгальского происхождения Афшан Азад, известная по роли Падмы Патил в "Гарри Поттере", также вышла замуж.
Свадьба 29-летней артистки и ее бойфренда Нибила состоялась в Бирмингеме (Британия). Отметим, что за неделю до этого пара узаконила отношения по традиционному обряду Бангладеша – родины жениха и невесты.
А вот на европейской свадьбе присутствовали и коллеги Афшан по фильмам о юном волшебнике – Бонни Райт (возлюбленная Гарри и младшая сестра Рона Джинни Уизли) и Кэти Льюнг (несостояшаяся первая любовь Поттера Чжоу Чанг).
Читайте также: Звезда "Гарри Поттера" вернулась к бывшему парню
Стоит отметить и то, что роман молодоженов был далеко не безоблачным. От Азад отреклась ее мусульманская семья из-за возлюбленного, исповедующего индуизм. А старший брат девушки даже пытался ее убить за выбор "неверного жениха", за что угодил в тюрьму.
Свадебный бум среди знаменитостей продолжает радовать поклонников. Так, звезда сериалов "Дневники вампира" и "Древние" Клэр Холт в минувшую субботу в Калифорнии вышла замуж за Эндрю Джоблона.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
А теперь стало известно, что британская актриса бенгальского происхождения Афшан Азад, известная по роли Падмы Патил в "Гарри Поттере", также вышла замуж.
Свадьба 29-летней артистки и ее бойфренда Нибила состоялась в Бирмингеме (Британия). Отметим, что за неделю до этого пара узаконила отношения по традиционному обряду Бангладеша – родины жениха и невесты.
А вот на европейской свадьбе присутствовали и коллеги Афшан по фильмам о юном волшебнике – Бонни Райт (возлюбленная Гарри и младшая сестра Рона Джинни Уизли) и Кэти Льюнг (несостояшаяся первая любовь Поттера Чжоу Чанг).
Читайте также: Звезда "Гарри Поттера" вернулась к бывшему парню
Стоит отметить и то, что роман молодоженов был далеко не безоблачным. От Азад отреклась ее мусульманская семья из-за возлюбленного, исповедующего индуизм. А старший брат девушки даже пытался ее убить за выбор "неверного жениха", за что угодил в тюрьму.
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