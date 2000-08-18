Раздел: Культура
Известная актриса удивила помолодевшим внешним видом
На новых фотографиях Рене Зеллвегер выглядела как подросток.
Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" на столько изменилась, что даже папарацци ее чуть не спутали с молоденькой актрисой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.
Актриса прогуливалась улицами Лос-Анджелеса, как вдруг ее заметили репортеры и понятное дело запечатлели. Снимки сразу попали в сеть и привели пользователей сети в приятное удивление.
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Рене выглядела очень свежо и молодо. Даже не смотря на отсутствие макияжа ее лицо казалось идеальным. Также не возможно было не заметить, что актриса очень похудела, но это придало ей еще большей привлекательности.
Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" на столько изменилась, что даже папарацци ее чуть не спутали с молоденькой актрисой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.
Актриса прогуливалась улицами Лос-Анджелеса, как вдруг ее заметили репортеры и понятное дело запечатлели. Снимки сразу попали в сеть и привели пользователей сети в приятное удивление.
Читайте также: В Сети показали, как изменился один из главных актеров сериала "Друзья"
Рене выглядела очень свежо и молодо. Даже не смотря на отсутствие макияжа ее лицо казалось идеальным. Также не возможно было не заметить, что актриса очень похудела, но это придало ей еще большей привлекательности.
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