Раздел: Культура
Валерий Меладзе станет гражданином Грузии
Известный певец решил сменить гражданство.
Валерий Меладзе решил получить гражданство Грузии. Он даже успел подать необходимые документы, приехав на гастроли в Батуми, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Российский артист воспользовался правом уроженца страны и получить местный паспорт. Для чего он это сделал - неизвестно, но сам певец утверждает, что решение принял только из любви к родине, чтобы "стереть границы между Россией и Грузией".
Известно, что Меладзе не нужно будет отказываться от прежнего паспорта, поэтому, после подготовки всех бумаг, он станет гражданином сразу двух государств.
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Также в это время у себя на страничке Валерий делится снимками из Батуми. Но о решении получить местные документы звезда пока помалкивает.
Валерий Меладзе решил получить гражданство Грузии. Он даже успел подать необходимые документы, приехав на гастроли в Батуми, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Российский артист воспользовался правом уроженца страны и получить местный паспорт. Для чего он это сделал - неизвестно, но сам певец утверждает, что решение принял только из любви к родине, чтобы "стереть границы между Россией и Грузией".
Известно, что Меладзе не нужно будет отказываться от прежнего паспорта, поэтому, после подготовки всех бумаг, он станет гражданином сразу двух государств.
Читайте также: Известная актриса удивила помолодевшим внешним видом
Также в это время у себя на страничке Валерий делится снимками из Батуми. Но о решении получить местные документы звезда пока помалкивает.
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