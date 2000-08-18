Валерий Меладзе станет гражданином Грузии

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Валерий Меладзе завел собственный аккаунт в Instagram и уже опубликовал в нем первые снимки.

Пара долго не могла определиться с именем ребенка.

На этот момент артисту есть чем гордиться – с 2006 года Валерий Меладзе «заслуженный артист РФ», а с 2008 года – согласно Указа Рамазана Кадырова «народный артист Чеченской Республики».