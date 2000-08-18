» » Валерий Меладзе станет гражданином Грузии
Раздел: Культура  
0

Валерий Меладзе станет гражданином Грузии

Валерий Меладзе станет гражданином Грузии Известный певец решил сменить гражданство.

Валерий Меладзе решил получить гражданство Грузии. Он даже успел подать необходимые документы, приехав на гастроли в Батуми, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Российский артист воспользовался правом уроженца страны и получить местный паспорт. Для чего он это сделал - неизвестно, но сам певец утверждает, что решение принял только из любви к родине, чтобы "стереть границы между Россией и Грузией".

Известно, что Меладзе не нужно будет отказываться от прежнего паспорта, поэтому, после подготовки всех бумаг, он станет гражданином сразу двух государств.

Читайте также: Известная актриса удивила помолодевшим внешним видом

Также в это время у себя на страничке Валерий делится снимками из Батуми. Но о решении получить местные документы звезда пока помалкивает.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Валерий Меладзе

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
     31
     0

Похожие новости по теме

Валерий Меладзе рассказал, почему в его доме запрещено петь Валерий Меладзе рассказал, почему в его доме запрещено петь

Известный певец объяснил странный запрет.

Валерий Меладзе поделился архивным снимком Валерий Меладзе поделился архивным снимком

Певец показал, как выглядел в молодости

Валерий Меладзе поделился архивными снимками Валерий Меладзе поделился архивными снимками

Валерий Меладзе завел собственный аккаунт в Instagram и уже опубликовал в нем первые снимки.

Валерий Меладзе назвал сына редким именем Валерий Меладзе назвал сына редким именем

Пара долго не могла определиться с именем ребенка.

Валерий Меладзе празднует свой 49-й год рождения Валерий Меладзе празднует свой 49-й год рождения

На этот момент артисту есть чем гордиться – с 2006 года Валерий Меладзе «заслуженный артист РФ», а с 2008 года – согласно Указа Рамазана Кадырова «народный артист Чеченской Республики».

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх