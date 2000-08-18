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Раздел: Культура  
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Режиссер бондианы покинул проект

Режиссер бондианы покинул проект Следующий фильм снимет другой специалист.

25-й фильм бондианы остался без режиссёра ‒ постановщик Дэнни Бойл официально покинул проект из-за творческих разногласий с исполнителем роли агента 007 Дэниелом Крэйгом и продюсерами франшизы Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Последнюю версию сценария «Бонда 25» написал давний коллега Бойла Джон Ходж, работавший вместе с режиссёром над дилогией «На игле», «Пляжем», «Неглубокой могилой» и «Трансом». Однако теперь его скрипт, скорее всего, будет переделан.

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Релиз шпионского экшена запланирован на 8 ноября 2019 года, старт съёмок намечался на 3 декабря.
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 Теги: Бондиана, режиссер

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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