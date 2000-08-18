Раздел: Культура
Юлия Высоцкая показала фотографии с мужем
Актриса опубликовала снимки в социальной сети.
После семейной трагедии, которая случилось с Юлией Высоцкой и ее мужем в 2013 году, они наотрез оказываются комментировать свою семейную жизнь в прессе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Супруги не высказываются о состоянии их дочери Маши, которая попала в аварию, скрывают от прессы сына Петра, а ведущая даже надолго пропала из социальных сетей, удалив все страницы в интернете. Сейчас Юлия все же вернулась в Instagram, но чаще в ее блоге можно увидеть фотографии рабочего процесса, съемок и фотосессий.
И лишь иногда она публикует фото со своим мужем Андреем Кончаловским, особенно, если речь идет о важных датах.
Так, 20 августа режиссеру исполнилось 80 лет, и в этот день Юлия буквально засыпала свою страницу общими фотографиями с мужем.
Читайте также: Валерий Меладзе станет гражданином Грузии
Трогательные фото, на которых супруги не скрывают нежных чувств друг к другу, умилили фанатов и вмиг собрали множество лайков.
После семейной трагедии, которая случилось с Юлией Высоцкой и ее мужем в 2013 году, они наотрез оказываются комментировать свою семейную жизнь в прессе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Супруги не высказываются о состоянии их дочери Маши, которая попала в аварию, скрывают от прессы сына Петра, а ведущая даже надолго пропала из социальных сетей, удалив все страницы в интернете. Сейчас Юлия все же вернулась в Instagram, но чаще в ее блоге можно увидеть фотографии рабочего процесса, съемок и фотосессий.
И лишь иногда она публикует фото со своим мужем Андреем Кончаловским, особенно, если речь идет о важных датах.
Так, 20 августа режиссеру исполнилось 80 лет, и в этот день Юлия буквально засыпала свою страницу общими фотографиями с мужем.
Читайте также: Валерий Меладзе станет гражданином Грузии
Трогательные фото, на которых супруги не скрывают нежных чувств друг к другу, умилили фанатов и вмиг собрали множество лайков.
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