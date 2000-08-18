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Раздел: Культура  
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Известная украинская ведущая похвасталась стройными ногами

Известная украинская ведущая похвасталась стройными ногамиЗвезда покорила образом в стильном летнем платье.

В последние месяцы Яна Соломко все чаще демонстрирует красивые летние образы, козыряя своей безупречной фигурой и красивыми формами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

В этот раз певица и ведущая примерила обтягивающее миди-платье серого оттенка, дополнив свой лук стильными летними ботинками в тон и прокомментировала свой пост в соцсети.

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"Девочки, с предыдущих наших с вами разговоров я поняла, что у вас много грустных ситуаций, связанных с мужчинами... Так если он вас не уважает, обижает, не поддерживает,если не говорит приятных слов в ваш адрес ... Зачем он вам? Страдать и грустить мы с вами можем и в одиночестве!"

Известная украинская ведущая похвасталась стройными ногами
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 Теги: Яна Соломко, стильный образ

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Сегодня, 09:16 » Автор: Ирина Шевченко
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