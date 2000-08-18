» » 49-летняя Джей Ло впечатлила роскошным образом
Раздел: Культура  
0

49-летняя Джей Ло впечатлила роскошным образом

49-летняя Джей Ло впечатлила роскошным образомПевица вышла в свет в украшениях стоимостью два миллиона долларов.

Певица и актриса Дженнифер Лопес произвела фурор на престижной премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Исполнительница блистала в буквальном смысле. Лопес пришла на церемонию в компании бойфренда Алекса Родригеса.

Для громкого мероприятия Джей Ло выбрала эффектное платье от Versace, украшенное кристаллами Swarovski. Свой наряд артистка дополнила ювелирными украшениями от Tiffany&Co, совокупная стоимость которых составила два миллиона долларов.

Читайте также: Анджелина Джоли впечатлила фанатов роскошным внешним видом

Серьги с бриллиантами из коллекции Tiffany Blue Book, выбранные Дженнифер, были самыми дорогими.

49-летняя Джей Ло впечатлила роскошным образом
49-летняя Джей Ло впечатлила роскошным образом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Дженнифер Лопес, роскошный образ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:31 » Автор: Ирина Шевченко
     1363
     0

Похожие новости по теме

Дженнифер Лопес показала шикарную фигуру в платье с разрезом Дженнифер Лопес показала шикарную фигуру в платье с разрезом

Сногсшибательный наряд с вышивкой Дженнифер дополнила туфлями и клатчем

48-летняя Джей Ло надела неприлично короткое платье 48-летняя Джей Ло надела неприлично короткое платье

Дженнифер Лопес появилась с возлюбленным на публике в сверкающем мини.

Анджелина Джоли впечатлила фанатов роскошным внешним видом Анджелина Джоли впечатлила фанатов роскошным внешним видом

Актриса блистала на красной дорожке премьерного показа фильма "Сначала они убили моего отца".

Дженнифер Лопес похвасталась роскошным бюстом Дженнифер Лопес похвасталась роскошным бюстом

Певица нарастила волосы и продемонстрировала грудь.

Дженнифер Лопес удивила фанатов «интересной позой» Дженнифер Лопес удивила фанатов «интересной позой»

Джей Ло стала в позу "березки".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх