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Раздел: Культура  
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Кайли Дженнер похвасталась формами в откровенном платье

Кайли Дженнер похвасталась формами в откровенном платьеДевушка покрасовалась в светлом мини-платье.

Кайли Дженнер попала в объективы нью-йоркских папарацци вместе с возлюбленным Трэвисом Скоттом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

21-летнюю звезду реалити сфотографировали, когда она выходила из какого-то заведения. На одном снимке можно детально рассмотреть наряд Кайли. Девушка в этот раз появилась на публике в светлом мини-платье с открытыми плечами и в солнцезащитных очках.

На другом фото видно, как ее обнимает и целует бойфренд Трэвис Скотт.  Интересно, что папарацци ни разу не удалось подловить пару, например, на прогулке с ребенком, а ведь с другими звездами такое часто случается, вспомните хотя бы Ирину Шейк.

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Складывается впечатление, что Кайли и Трэвис все свое время уделяют не дочери, а вечеринкам и менять привычный образ жизни совсем не собираются.

Кайли Дженнер похвасталась формами в откровенном платье
Кайли Дженнер похвасталась формами в откровенном платье
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 Теги: Кайли Дженнер, откровенное платье

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Сегодня, 15:41 » Автор: Ирина Шевченко
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