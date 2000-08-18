Раздел: Культура
Экс-ведущий "Орла и Решки" впервые показал дочь
Андрей Бедняков теперь смело публикует фотографии подросшей дочери Ксении.
Андрей Бедняков и Анастасия Короткая - еще те конспираторы! После того, как в сеть просочилась информация, что они впервые стали родителями, супруги не стали подтверждать или опровергать эту новость.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на viva.
Отвечать на вопросы журналистов о семье ведущий также отказывался, и оставалось лишь ждать, когда они с женой все же расскажут о дочери. И это сучилось. Сначала Настя и Андрей публиковали фото ребенка так, чтобы не было видно лица. Позже появился первый снимок, на котором отчетливо видно Ксению (именно так супруги назвали ребенка).
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Теперь Бедняков больше не скрывает ребенка от публики и смело постит фото дочки в сети. Сейчас семейство путешествует по миру, поэтому в блоге ведущего появилось множество фото с женой и дочкой, от которых его поклонники в восторге!
Андрей Бедняков и Анастасия Короткая - еще те конспираторы! После того, как в сеть просочилась информация, что они впервые стали родителями, супруги не стали подтверждать или опровергать эту новость.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на viva.
Отвечать на вопросы журналистов о семье ведущий также отказывался, и оставалось лишь ждать, когда они с женой все же расскажут о дочери. И это сучилось. Сначала Настя и Андрей публиковали фото ребенка так, чтобы не было видно лица. Позже появился первый снимок, на котором отчетливо видно Ксению (именно так супруги назвали ребенка).
Читайте также: Ведущая «Орла и Решки» показала, как выглядит после пластики
Теперь Бедняков больше не скрывает ребенка от публики и смело постит фото дочки в сети. Сейчас семейство путешествует по миру, поэтому в блоге ведущего появилось множество фото с женой и дочкой, от которых его поклонники в восторге!
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