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Раздел: Культура  
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Экс-ведущий "Орла и Решки" впервые показал дочь

Экс-ведущий "Орла и Решки" впервые показал дочьАндрей Бедняков теперь смело публикует фотографии подросшей дочери Ксении.

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая - еще те конспираторы! После того, как в сеть просочилась информация, что они впервые стали родителями, супруги не стали подтверждать или опровергать эту новость.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на viva.

Отвечать на вопросы журналистов о семье ведущий также отказывался, и оставалось лишь ждать, когда они с женой все же расскажут о дочери. И это сучилось. Сначала Настя и Андрей публиковали фото ребенка так, чтобы не было видно лица. Позже появился первый снимок, на котором отчетливо видно Ксению (именно так супруги назвали ребенка).

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Теперь Бедняков больше не скрывает ребенка от публики и смело постит фото дочки в сети. Сейчас семейство путешествует по миру, поэтому в блоге ведущего появилось множество фото с женой и дочкой, от которых его поклонники в восторге!

Экс-ведущий "Орла и Решки" впервые показал дочь
Экс-ведущий "Орла и Решки" впервые показал дочь
Экс-ведущий "Орла и Решки" впервые показал дочь
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 Теги: Андрей Бедняков, дочь

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Сегодня, 17:08 » Автор: Ирина Шевченко
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