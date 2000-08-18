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Раздел: Культура  
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Украинского хореографа госпитализировали с угрожающим диагнозом

Украинского хореографа госпитализировали с угрожающим диагнозомЗвезда едва не пережила инсульт.

Талантливую Татьяну Денисову, которая является хореографом шоу "Танцуют все" и "Танцы со звездами", госпитализировали с угрожающим диагнозом.

Об этом она сообщила на странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Недавно хореограф Татьяна Денисова прошла лечение, однако сейчас вновь оказалась на больничной койке. Звезда призналась, что она едва не пережила инсульт.

38 лет, друзья... Вчера – почти инсульт. Заметка исключительно о здоровье и любви к себе. Сочувствовать не нужно,– резко написала Татьяна Денисова, добавив ненормативную лексику.

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На снимке в сети Татьяна Денисова позирует на больничной койке. Без макияжа и с покраснением глаз она вызвала немалое волнение среди поклонников.

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 Теги: хореограф, диагноз

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Сегодня, 18:32 » Автор: Едгар Букмирза
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