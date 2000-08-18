Экс-супруг Моники Белуччи снялся с молодой невестой для глянца

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В сеть попала информация, что актриса Моника Белуччи собрала свои вещи и съехала из их нового особняка в Рио-де-Жанейро вместе с дочерьми Девой и Леони. Тайный источник сообщил, что видел, как итальянка загружает в машину множество чемоданов и сажает туда своих детей, при этом, согласно приближенному источнику, она не