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Раздел: Культура  
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Экс-супруг Моники Белуччи снялся с молодой невестой для глянца

Экс-супруг Моники Белуччи снялся с молодой невестой для глянцаАктер сделал предложение девушке очень неожиданно.

Французский актер и экс-супруг Моники Белуччи Венсан Кассель появился на обложку известно журнала Vanity Fair вместе со своей 21-летней невестой Тиной Кунаки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.

Слухи о том, что Венсан в скором времени женится на молодой возлюбленной ходили давно. Пару часто замечали вместе папарацци, а также они стали делится совместными фото в Instagram и появляться на официальных мероприятиях.

В интервью журналу Венсан признался, что на момент их знакомства не знал истинного возраста Тины (девушке было 19 лет). Кроме этого Тина отметила, что Кассель сделал ей предложение очень неожиданно: "Он застал меня врасплох. Мы никогда об этом раньше не говорили. Я ответила не сразу, так как даже не ожидала".

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Ранее Венсан был женат на Монике Белуччи, в браке с которой у него родилось две дочери: Два в 2004 и Леони в 2010 году. С Моникой Кассель расстался в 2013 году. О Тине известно то, что ей 21 год. Девушка родилась в Тулузе, Франция и занимается модельной карьерой.
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 Теги: Моника Беллуччи, Венсан Кассель, невеста

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Сегодня, 20:22 » Автор: Едгар Букмирза
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