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Раздел: Культура  
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Анджелина Джоли скрывает фигуру за темными нарядами

Анджелина Джоли скрывает фигуру за темными нарядамиЖенщина не в первый раз пытается скрыть фигуру.

Актриса Анджелина Джоли вместе с детьми попала в объективы папарацци. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.

Актриса, которая сильно похудела из-за стресса, была замечена в магазине в Беверли-Хиллз. Звезду сопровождали сын Нокс и дочь Шайло. Для выхода в свет Джоли выбрала черный наряд, чтобы скрыть свою худобу.

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Согласно сообщениям СМИ, сейчас актриса весит всего 45 кг. Анджелина надела пальто от Max Mara и брюки в тон. Свой образ знаменитость дополнила сумкой от Celine.
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 Теги: Анджелина Джоли, наряд, фигура

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Сегодня, 21:34 » Автор: Едгар Букмирза
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