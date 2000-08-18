Раздел: Культура
Анджелина Джоли скрывает фигуру за темными нарядами
Женщина не в первый раз пытается скрыть фигуру.
Актриса Анджелина Джоли вместе с детьми попала в объективы папарацци. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Актриса, которая сильно похудела из-за стресса, была замечена в магазине в Беверли-Хиллз. Звезду сопровождали сын Нокс и дочь Шайло. Для выхода в свет Джоли выбрала черный наряд, чтобы скрыть свою худобу.
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Согласно сообщениям СМИ, сейчас актриса весит всего 45 кг. Анджелина надела пальто от Max Mara и брюки в тон. Свой образ знаменитость дополнила сумкой от Celine.
Актриса Анджелина Джоли вместе с детьми попала в объективы папарацци. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Актриса, которая сильно похудела из-за стресса, была замечена в магазине в Беверли-Хиллз. Звезду сопровождали сын Нокс и дочь Шайло. Для выхода в свет Джоли выбрала черный наряд, чтобы скрыть свою худобу.
Читайте также: Анджелина Джоли приехала с визитом в Лондон
Согласно сообщениям СМИ, сейчас актриса весит всего 45 кг. Анджелина надела пальто от Max Mara и брюки в тон. Свой образ знаменитость дополнила сумкой от Celine.
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