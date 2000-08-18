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Раздел: Культура  
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Известный режиссер отказался от съемок популярного фильма

Известный режиссер отказался от съемок популярного фильмаВ Голливуде намерены снять 25-ый фильм о Джеймсе Бонде.

Популярный голливудский режиссер Дэнни Бойл, которого утвердили на новый фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде, отказался от контракта.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Новая часть фильма об "агенте 007" будет нуждаться в новом режиссере. По загадочным причинам утвержденный на эту работу британец Дэнни Бойл отказался от контракта. Об этом сообщили на официальной странице "Джеймса Бонда" в Twitter.

Информацию подтвердили актер Дэниел Крейг и продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи. Знаменитости лаконично назвали причину ухода мужчины.

Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и Дэниел Крейг сегодня объявили, что из-за творческих разногласий Дэнни Бойл решил не снимать Bond 25 – говорится в сообщении.

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Съемки должны были начаться в декабре 2018 года, а премьера киноленты должна состояться 25 октября 2019 года. Главную роль в фильме исполнит актер Дэниэл Крейг. Пока неизвестно, кто займет режиссерское кресло.


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 Теги: режиссер, Джеймс Бонд

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Сегодня, 23:10 » Автор: Едгар Букмирза
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