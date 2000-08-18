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Раздел: Культура  
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Создатели известного сериала заявили о его закрытии

Создатели известного сериала заявили о его закрытии Сериалу обещают "эпическую концовку".

Американский сериал "Теория большого взрыва" будет закрыт после выхода 12-го сезона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

"Мы всегда будем благодарны нашим поклонникам за их поддержку "Теории большого взрыва" на протяжении 12 сезонов", - приводит издание совместное заявление компаний Warner Bros. Television, CBS и Chuck Lorre Productions.

В обращении указывается, что задействованные в создании сериала люди надеются подарить фанатам "эпическую концовку".

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При этом издание отмечает, что не так давно глава CBS Entertainment Келли Кал говорил, что его сеть и WBTV обсуждают возможность продолжения телешоу после 12-го сезона.
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 Теги: сериал, закрытие

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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