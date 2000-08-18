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Названо имя самого высокооплачиваемого актера года

Названо имя самого высокооплачиваемого актера года

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Назван самый высокооплачиваемый актер в мире Накануне на сайте издания Forbes появился официальный рейтинг знаменитостей, которые заработали больше всех за прошедший год.