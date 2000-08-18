» » Названо имя самого высокооплачиваемого актера года
Раздел: Культура  
0

Названо имя самого высокооплачиваемого актера года

Названо имя самого высокооплачиваемого актера года Больше всего денег заработал Джордж Клуни.

Американский киноактер Джордж Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире за 2018 год по версии Forbes, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Рейтинг, в котором учитываются все доходы актеров опубликован на сайте журнала.

57-летний американский актер заработал $239 миллионов, что почти в два раза больше, чем у ближайшего преследователя.

С 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года Клуни зарабатывал не столько профессиональной деятельностью, сколько коммерцией - он получил от продажи своей компании Casamigos Tequila, благодаря которой он стал богаче на $233 млн.

Вторую строчку рейтинга с заработанными $124 млн занял Дуэйн Джонсон.

Читайте также: Создатели известного сериала заявили о его закрытии

На третьем месте оказался Роберт Дауни - младший ($81 млн). Наибольший доход ему принесла роль в картине "Мстители: Война бесконечности".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Джордж Клуни, деньги

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
     202
     0

Похожие новости по теме

Назван самый высокооплачиваемый актер в мире Назван самый высокооплачиваемый актер в мире

Накануне на сайте издания Forbes появился официальный рейтинг знаменитостей, которые заработали больше всех за прошедший год.

Опубликован рейтинг самых прибыльных актеров 2017 года Опубликован рейтинг самых прибыльных актеров 2017 года

Лидером рейтинга в 2017 году стал Джереми Реннер.

Forbes объявил самого высокооплачиваемого актера Forbes объявил самого высокооплачиваемого актера

Издание подготовило свой ежегодный рейтинг.

Названо имя самого «дорогого» актера планеты Названо имя самого «дорогого» актера планеты

Стало известно имя самого высокооплачиваемого актера в мире – это Роберт Дауни-младший.

Назван самый богатый актер года Назван самый богатый актер года

Роберт Дауни-младший за год заработал 75 млн.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх