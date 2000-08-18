Раздел: Культура
Названо имя самого высокооплачиваемого актера года
Больше всего денег заработал Джордж Клуни.
Американский киноактер Джордж Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире за 2018 год по версии Forbes, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Рейтинг, в котором учитываются все доходы актеров опубликован на сайте журнала.
57-летний американский актер заработал $239 миллионов, что почти в два раза больше, чем у ближайшего преследователя.
С 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года Клуни зарабатывал не столько профессиональной деятельностью, сколько коммерцией - он получил от продажи своей компании Casamigos Tequila, благодаря которой он стал богаче на $233 млн.
Вторую строчку рейтинга с заработанными $124 млн занял Дуэйн Джонсон.
Читайте также: Создатели известного сериала заявили о его закрытии
На третьем месте оказался Роберт Дауни - младший ($81 млн). Наибольший доход ему принесла роль в картине "Мстители: Война бесконечности".
Американский киноактер Джордж Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире за 2018 год по версии Forbes, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Рейтинг, в котором учитываются все доходы актеров опубликован на сайте журнала.
57-летний американский актер заработал $239 миллионов, что почти в два раза больше, чем у ближайшего преследователя.
С 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года Клуни зарабатывал не столько профессиональной деятельностью, сколько коммерцией - он получил от продажи своей компании Casamigos Tequila, благодаря которой он стал богаче на $233 млн.
Вторую строчку рейтинга с заработанными $124 млн занял Дуэйн Джонсон.
Читайте также: Создатели известного сериала заявили о его закрытии
На третьем месте оказался Роберт Дауни - младший ($81 млн). Наибольший доход ему принесла роль в картине "Мстители: Война бесконечности".
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