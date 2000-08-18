Раздел: Культура
Тина Кароль назвала секрет своего успеха
Певица дала откровенное интервью.
Во время съёмок торжественного шоу, посвящённому Дню независимости Украины, поп-дива еврейского происхождения Тина Кароль рассказала о секретах своего успеха, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на JewishNews.
Певица заявила, что никакая косметика не сделает женщину достаточно привлекательной, если у неё нет соответствующего внутреннего состояния. Поэтому лучшая «инъекции красоты» - это правильный настрой с утра. Можно сказать себе, что сегодня будет лучший день или прочитать утреннюю молитву.
Несмотря на обилие планов и плотную концертную программу Тины Кароль, она всегда находит время для занятий спортом и саморазвитием.
"Достичь цели – это одно, а удержать успех и не опорочить свою репутацию – в разы сложнее. Надо постоянно быть в фокусе и любить свое дело. Но любить не себя в этом деле, а продолжать работать и вдохновлять людей", - говорит певица.
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Тина считает, что необходимо постоянно совершенствоваться, принимать себя и свой возраст, так как в каждом этапе жизни есть своя изюминка. Поддержка семьи также необычайно важна, утверждает поп-дива.
Во время съёмок торжественного шоу, посвящённому Дню независимости Украины, поп-дива еврейского происхождения Тина Кароль рассказала о секретах своего успеха, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на JewishNews.
Певица заявила, что никакая косметика не сделает женщину достаточно привлекательной, если у неё нет соответствующего внутреннего состояния. Поэтому лучшая «инъекции красоты» - это правильный настрой с утра. Можно сказать себе, что сегодня будет лучший день или прочитать утреннюю молитву.
Несмотря на обилие планов и плотную концертную программу Тины Кароль, она всегда находит время для занятий спортом и саморазвитием.
"Достичь цели – это одно, а удержать успех и не опорочить свою репутацию – в разы сложнее. Надо постоянно быть в фокусе и любить свое дело. Но любить не себя в этом деле, а продолжать работать и вдохновлять людей", - говорит певица.
Читайте также: Папарацци сфотографировали Клаудию Шиффер в бикини
Тина считает, что необходимо постоянно совершенствоваться, принимать себя и свой возраст, так как в каждом этапе жизни есть своя изюминка. Поддержка семьи также необычайно важна, утверждает поп-дива.
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