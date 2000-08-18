Раздел: Культура
Бывшая жена Дональда Трампа удивила внешним видом
Ивана Трамп появилась на публике без макияжа.
Мы привыкли видеть 69-летнюю Ивану Трамп на красных дорожках в шикарных платьях и с вечерним мейкапом. Однако, на недавних снимках бывшая фотомодель продемонстрировала неряшливый образ в платье, подчеркнувшем недостатки фигуры. А из-за отсутствия макияжа поклонники и вовсе ее не узнали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Бывшая жена президента США Дональда Трампа, Ивана Трамп, всегда любила привлекать к себе внимание. За последние десять лет мы видели немало ее эпатажных образов: женщина то кокетливо оголялась, то носила мини, то отдавала предпочтение чересчур яркому макияжу.
Однако на этот раз Ивана не была готова к встрече с пронырливыми папарацци.
На прогулку по Сан-Тропе Трамп надела несуразное яко-фиолетовое платье-халат, которое подчеркнуло все недостатки ее фигуры.
Интернет-пользователи, рассмотревшие снимки уличных фотографов, тут же раскритиковали поплывшие формы бывшей фотомодели и заявили, что ей следовало отдать предпочтение другому наряду, который подал бы ее фигуру в более выигрышном свете.
Они также обратили внимание на то, что кожа Иваны находится в плачевном состоянии: она потеряла тонус и обвисла.
«Доброжелатели» также посоветовали ей обратиться к пластическому хирургу, чтобы сделать подтяжку.
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Мы же уверены, что бабушке восьми внуков нет никакого дела до рекомендаций незнакомых ей людей. Та, что называет себя настоящей первой леди США, наслаждается жизнью: выгуливает дизайнерские платья на светских раутах и нередко проводит время в компании молодых любовников.
Мы привыкли видеть 69-летнюю Ивану Трамп на красных дорожках в шикарных платьях и с вечерним мейкапом. Однако, на недавних снимках бывшая фотомодель продемонстрировала неряшливый образ в платье, подчеркнувшем недостатки фигуры. А из-за отсутствия макияжа поклонники и вовсе ее не узнали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Бывшая жена президента США Дональда Трампа, Ивана Трамп, всегда любила привлекать к себе внимание. За последние десять лет мы видели немало ее эпатажных образов: женщина то кокетливо оголялась, то носила мини, то отдавала предпочтение чересчур яркому макияжу.
Однако на этот раз Ивана не была готова к встрече с пронырливыми папарацци.
На прогулку по Сан-Тропе Трамп надела несуразное яко-фиолетовое платье-халат, которое подчеркнуло все недостатки ее фигуры.
Интернет-пользователи, рассмотревшие снимки уличных фотографов, тут же раскритиковали поплывшие формы бывшей фотомодели и заявили, что ей следовало отдать предпочтение другому наряду, который подал бы ее фигуру в более выигрышном свете.
Они также обратили внимание на то, что кожа Иваны находится в плачевном состоянии: она потеряла тонус и обвисла.
«Доброжелатели» также посоветовали ей обратиться к пластическому хирургу, чтобы сделать подтяжку.
Читайте также: Тина Кароль назвала секрет своего успеха
Мы же уверены, что бабушке восьми внуков нет никакого дела до рекомендаций незнакомых ей людей. Та, что называет себя настоящей первой леди США, наслаждается жизнью: выгуливает дизайнерские платья на светских раутах и нередко проводит время в компании молодых любовников.
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