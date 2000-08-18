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Раздел: Культура  
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Бывшая жена Дональда Трампа удивила внешним видом

Бывшая жена Дональда Трампа удивила внешним видом Ивана Трамп появилась на публике без макияжа.

Мы привыкли видеть 69-летнюю Ивану Трамп на красных дорожках в шикарных платьях и с вечерним мейкапом. Однако, на недавних снимках бывшая фотомодель продемонстрировала неряшливый образ в платье, подчеркнувшем недостатки фигуры. А из-за отсутствия макияжа поклонники и вовсе ее не узнали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Бывшая жена президента США Дональда Трампа, Ивана Трамп, всегда любила привлекать к себе внимание. За последние десять лет мы видели немало ее эпатажных образов: женщина то кокетливо оголялась, то носила мини, то отдавала предпочтение чересчур яркому макияжу.

Однако на этот раз Ивана не была готова к встрече с пронырливыми папарацци.

На прогулку по Сан-Тропе Трамп надела несуразное яко-фиолетовое платье-халат, которое подчеркнуло все недостатки ее фигуры.

Интернет-пользователи, рассмотревшие снимки уличных фотографов, тут же раскритиковали поплывшие формы бывшей фотомодели и заявили, что ей следовало отдать предпочтение другому наряду, который подал бы ее фигуру в более выигрышном свете.

Они также обратили внимание на то, что кожа Иваны находится в плачевном состоянии: она потеряла тонус и обвисла.

«Доброжелатели» также посоветовали ей обратиться к пластическому хирургу, чтобы сделать подтяжку.

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Мы же уверены, что бабушке восьми внуков нет никакого дела до рекомендаций незнакомых ей людей. Та, что называет себя настоящей первой леди США, наслаждается жизнью: выгуливает дизайнерские платья на светских раутах и нередко проводит время в компании молодых любовников.

Бывшая жена Дональда Трампа удивила внешним видом
Бывшая жена Дональда Трампа удивила внешним видом
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 Теги: Ивана Трамп, фото

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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