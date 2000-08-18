» » Ирина Шейк похвасталась формами в откровенном бикини
Раздел: Культура  
0

Ирина Шейк похвасталась формами в откровенном бикини

Ирина Шейк похвасталась формами в откровенном бикиниСупермодель отдыхает на побережье Средиземного моря.

Любимый цвет поколения Z не сдает позиций - звезды продолжают выбирать оттенки желтого не только для верхней одежды и аксессуаров.

Например, Ирина Шейк выбрала жизнерадостный тон купальника для отдыха на побережье Средиземного моря, пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.

В своем Инстаграме 32-летняя супермодель разместила три фотографии, которые набрали полмиллиона лайков и тысячи комментариев.

Читайте также: Ирина Шейк похвасталась роскошными формами в нижнем белье

Стоит сказать, поклонники знаменитости обратили внимание, что Ирина сделала пост в стиле Роузи Хантингтон-Уайтли, которая также дробит свои новые образы на три фотографии.

Ирина Шейк похвасталась формами в откровенном бикини
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ирина Шейк, в бикини

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:00 » Автор: Ирина Шевченко
     1885
     0

Похожие новости по теме

Ирина Шейк похвасталась фигурой в бикини Ирина Шейк похвасталась фигурой в бикини

32-летняя супермодель засветила фигуру в купальнике.

Ирина Шейк похвасталась роскошными формами в нижнем белье Ирина Шейк похвасталась роскошными формами в нижнем белье

Супермодель выглядит просто потрясающе.

Ирина Шейк похвасталась пышными формами в откровенном платье Ирина Шейк похвасталась пышными формами в откровенном платье

Супермодель показала раритетное фото.

Ирина Шейк похвасталась фото в крохотном бикини Ирина Шейк похвасталась фото в крохотном бикини

Модель показала свое стройное тело.

Супермодель Ирина Шейк похвасталась фото в неглиже Супермодель Ирина Шейк похвасталась фото в неглиже

Шейк снова снялась в обнаженной фотосессии.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх