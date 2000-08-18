Раздел: Культура
Ирина Шейк похвасталась формами в откровенном бикини
Супермодель отдыхает на побережье Средиземного моря.
Любимый цвет поколения Z не сдает позиций - звезды продолжают выбирать оттенки желтого не только для верхней одежды и аксессуаров.
Например, Ирина Шейк выбрала жизнерадостный тон купальника для отдыха на побережье Средиземного моря, пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.
В своем Инстаграме 32-летняя супермодель разместила три фотографии, которые набрали полмиллиона лайков и тысячи комментариев.
Читайте также: Ирина Шейк похвасталась роскошными формами в нижнем белье
Стоит сказать, поклонники знаменитости обратили внимание, что Ирина сделала пост в стиле Роузи Хантингтон-Уайтли, которая также дробит свои новые образы на три фотографии.
Любимый цвет поколения Z не сдает позиций - звезды продолжают выбирать оттенки желтого не только для верхней одежды и аксессуаров.
Например, Ирина Шейк выбрала жизнерадостный тон купальника для отдыха на побережье Средиземного моря, пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.
В своем Инстаграме 32-летняя супермодель разместила три фотографии, которые набрали полмиллиона лайков и тысячи комментариев.
Читайте также: Ирина Шейк похвасталась роскошными формами в нижнем белье
Стоит сказать, поклонники знаменитости обратили внимание, что Ирина сделала пост в стиле Роузи Хантингтон-Уайтли, которая также дробит свои новые образы на три фотографии.
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