Раздел: Культура
49-летняя Джей Ло удивила экстравагантным нарядом
Артистка зацеловала своего возлюбленного на звездной вечеринке.
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес не скрывали нежных чувств друг другу на вечеринке в честь MTV Video Music Awards.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на viva.
На MTV Video Music Awards Дженнифер Лопес получила специальную награду Майкла Джексона Vanguard Video Awards, а также победила в номинации "Лучшая Коллаборация" вместе с DJ Khaled и Cardi B. Но это еще не все! Издание Billboard назвало выступление певицы на церемонии одним из лучших. В общем, в этот вечер артистка была в прекрасном настроении и по-настоящему счастлива. Настолько, что даже не пыталась скрывать радость и любовь к своему возлюбленному, который всегда был рядом и поддерживал ее.
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Так, на афтепати MTV Video Music Awards Дженнифер Лопес и Алекс Родригес нисколько не думали о журналистах и фотографах. Они обнимались, целовались, танцевали и веселились. Можно с уверенностью сказать - со своим возлюбленным Дженнифер выглядит невероятно счастливой!
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес не скрывали нежных чувств друг другу на вечеринке в честь MTV Video Music Awards.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на viva.
На MTV Video Music Awards Дженнифер Лопес получила специальную награду Майкла Джексона Vanguard Video Awards, а также победила в номинации "Лучшая Коллаборация" вместе с DJ Khaled и Cardi B. Но это еще не все! Издание Billboard назвало выступление певицы на церемонии одним из лучших. В общем, в этот вечер артистка была в прекрасном настроении и по-настоящему счастлива. Настолько, что даже не пыталась скрывать радость и любовь к своему возлюбленному, который всегда был рядом и поддерживал ее.
Читайте также: Маша Ефросинина удивила экстравагантным нарядом
Так, на афтепати MTV Video Music Awards Дженнифер Лопес и Алекс Родригес нисколько не думали о журналистах и фотографах. Они обнимались, целовались, танцевали и веселились. Можно с уверенностью сказать - со своим возлюбленным Дженнифер выглядит невероятно счастливой!
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