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Раздел: Культура  
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49-летняя Джей Ло удивила экстравагантным нарядом

49-летняя Джей Ло удивила экстравагантным нарядомАртистка зацеловала своего возлюбленного на звездной вечеринке.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес не скрывали нежных чувств друг другу на вечеринке в честь MTV Video Music Awards.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на viva.

На MTV Video Music Awards Дженнифер Лопес получила специальную награду Майкла Джексона Vanguard Video Awards, а также победила в номинации "Лучшая Коллаборация" вместе с DJ Khaled и Cardi B. Но это еще не все! Издание Billboard назвало выступление певицы на церемонии одним из лучших. В общем, в этот вечер артистка была в прекрасном настроении и по-настоящему счастлива. Настолько, что даже не пыталась скрывать радость и любовь к своему возлюбленному, который всегда был рядом и поддерживал ее.

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Так, на афтепати MTV Video Music Awards Дженнифер Лопес и Алекс Родригес нисколько не думали о журналистах и фотографах. Они обнимались, целовались, танцевали и веселились. Можно с уверенностью сказать - со своим возлюбленным Дженнифер выглядит невероятно счастливой!

49-летняя Джей Ло удивила экстравагантным нарядом
49-летняя Джей Ло удивила экстравагантным нарядом
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 Теги: Дженнифер Лопес, MTV Video Music Awards

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Сегодня, 11:40 » Автор: Ирина Шевченко
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