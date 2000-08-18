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Раздел: Культура  
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Известная украинская ведущая похвасталась подросшей дочерью

Известная украинская ведущая похвасталась подросшей дочерьюЗвезда покрасовалась в стильном купальнике.

Певица и ведущая Яна Соломко засыпала свой Инстаграм яркими фотографиями со своей дочерью Кирой. Звезда вместе с малышкой находится в отпуске за городом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

На одном из фото Соломко поразила стройной фигурой в стильном слитном купальнике черного цвета и прокомментировала фотографию своей дочери.

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"Как ваши дела, девочки? Как прошли ваши выходные? p.s Спасибо большое всем за рекомендации по фотографам. Очень приятно, что так много талантливых людей в Полтаве☺️ С некоторыми из вас мы сделаем красоту."

Известная украинская ведущая похвасталась подросшей дочерью
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 Теги: Яна Соломко, дочка

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Сегодня, 13:37 » Автор: Ирина Шевченко
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