Раздел: Культура
Известная украинская ведущая похвасталась подросшей дочерью
Звезда покрасовалась в стильном купальнике.
Певица и ведущая Яна Соломко засыпала свой Инстаграм яркими фотографиями со своей дочерью Кирой. Звезда вместе с малышкой находится в отпуске за городом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
На одном из фото Соломко поразила стройной фигурой в стильном слитном купальнике черного цвета и прокомментировала фотографию своей дочери.
Читайте также: Известная украинская ведущая похвасталась стройными ногами
"Как ваши дела, девочки? Как прошли ваши выходные? p.s Спасибо большое всем за рекомендации по фотографам. Очень приятно, что так много талантливых людей в Полтаве☺️ С некоторыми из вас мы сделаем красоту."
Певица и ведущая Яна Соломко засыпала свой Инстаграм яркими фотографиями со своей дочерью Кирой. Звезда вместе с малышкой находится в отпуске за городом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
На одном из фото Соломко поразила стройной фигурой в стильном слитном купальнике черного цвета и прокомментировала фотографию своей дочери.
Читайте также: Известная украинская ведущая похвасталась стройными ногами
"Как ваши дела, девочки? Как прошли ваши выходные? p.s Спасибо большое всем за рекомендации по фотографам. Очень приятно, что так много талантливых людей в Полтаве☺️ С некоторыми из вас мы сделаем красоту."
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