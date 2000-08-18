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Раздел: Культура  
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Известная украинская певица удивила необычным образом

Известная украинская певица удивила необычным образомПевица станет ведущей и наставником в боксерском проекте.

Этим летом хрупкая и нежная Анна Добрыднева впервые приняла участие в боксерском бою. Певица выходила на ринг в первом сезоне проекта "Битва".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

К бою Анна готовилась всего лишь месяц, но несмотря на это она отлично держалась на ринге и продемонстрировала хорошие результаты.

А уже во втором сезоне Добрыдневу пригласили в роли ведущей, мотиватора и наставницы своей звездной боксерской команды, которая будет состоять из знаменитостей.

"Я пока не могу раскрывать имена всех участников. Скажу лишь, что это самые смелые представители шоу-биза, которые даже в день официального старта проекта решили остаться на полуторачасовую тренировку. Поверьте, это очень мощная команда, которая будет рваться к победе на пределе своих человеческих возможностей. Я в них уверена", - рассказала Анна.

Артистка поделилась с нами впечатлениями от общения со звездами, которых она будет готовить к бою.

"Первое, что я услышала от Никиты Горюка (Zveroboy, экс-Quest Pistols): "Мне все равно, с кем драться. Я просто максимально подготовлюсь, выйду в ринг и сделаю все, что смогу". А певица Мила Нитич сказала, что хочет биться без шлема!" – сообщила Анна.

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Также Добрыднева пообещала делиться новостями об участниках команды в своих личных аккаунтах. Она, естественно, будет тренироваться вместе с ними.

Известная украинская певица удивила необычным образом
Известная украинская певица удивила необычным образом
Известная украинская певица удивила необычным образом
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 Теги: Анна Добрыднева, яркий образ

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Сегодня, 16:21 » Автор: Ирина Шевченко
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