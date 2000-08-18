Раздел: Культура
Анна Седокова выложила в Сеть провокационный снимок
Певица продолжает будоражить поклонников.
Украинская певица, мать троих детей Анна Седокова, которая любит будоражить поклонников сексуальными кадрами, поделилась новым горячим снимком.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На фото, опубликованном в Instagram, артистка позирует в откровенном топе, который едва прикрывает роскошную грудь певицы.
"Лучший способ устоять перед искушением - поддаться ему ...", - подписала она пикантный кадр.
Читайте также: Даша Астафьева выложила в Сеть провокационный снимок
Поклонники Анны не скупятся на комментарии, делают комплименты касательно внешнего вида певицы.
Украинская певица, мать троих детей Анна Седокова, которая любит будоражить поклонников сексуальными кадрами, поделилась новым горячим снимком.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На фото, опубликованном в Instagram, артистка позирует в откровенном топе, который едва прикрывает роскошную грудь певицы.
"Лучший способ устоять перед искушением - поддаться ему ...", - подписала она пикантный кадр.
Читайте также: Даша Астафьева выложила в Сеть провокационный снимок
Поклонники Анны не скупятся на комментарии, делают комплименты касательно внешнего вида певицы.
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