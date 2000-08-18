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Раздел: Культура  
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Анна Седокова выложила в Сеть провокационный снимок

Анна Седокова выложила в Сеть провокационный снимокПевица продолжает будоражить поклонников.

Украинская певица, мать троих детей Анна Седокова, которая любит будоражить поклонников сексуальными кадрами, поделилась новым горячим снимком.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

На фото, опубликованном в Instagram, артистка позирует в откровенном топе, который едва прикрывает роскошную грудь певицы.

"Лучший способ устоять перед искушением - поддаться ему ...", - подписала она пикантный кадр.

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Поклонники Анны не скупятся на комментарии, делают комплименты касательно внешнего вида певицы.

Анна Седокова выложила в Сеть провокационный снимок
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 Теги: Анна Седокова, провокационный снимок

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Сегодня, 18:08 » Автор: Ирина Шевченко
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Анна Седокова, украинская певица, постоянно публикует свои фотографии на своей страничке в социальной сети.

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