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Раздел: Культура  
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Светлана Тарабарова покорила сеть нежными снимками

Светлана Тарабарова покорила сеть нежными снимкамиОт беременности артистка получает удовольствие.

Украинская певица Светлана Тарабарова наслаждается последними неделями беременности. Звезда снялась в чувственной фотосессии, показав округлившийся живот.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Рыжеволосая Светлана Тарабарова вскоре станет мамой. Артистка с нетерпением ждет появление первенца, признаваясь, что мечтает уже побегать со своим ребенком.

Поймала. Уже совсем скоро будем бегать вместе,– написала Светлана Тарабарова, позируя возле футбольных ворот.

Стоит отметить, что от беременности артистка получает удовольствие. Это видно в десятках фотографий, которые появляются в блоге Светланы Тарабаровой. Перед родами звезда решила показать результаты чувственной съемки, сделанной на природе.

"Хочу запомнить себя такой – спокойной и счастливой", – трогательно написала Светлана Тарабарова.

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Певица позировала перед камерой в нежных платьях, которые подчеркнули ее округлый живот. Звезда сменила несколько образов, чем очаровала пользователей сети.
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 Теги: Светлана Тарабарова, сеть, снимки

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Сегодня, 19:38 » Автор: Едгар Букмирза
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