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Раздел: Культура  
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Известная певица ужаснула лицом после пластики

Известная певица ужаснула лицом после пластикиМел Би теперь выглядит несколько пугающе.

Недавно бывшая участница популярной поп-группы Spice Girls Мел Би появилась на публике с «новым лицом»: знаменитость вернулась из Лондона, где проходила процедуру безоперационной подтяжки лица в известной косметологической клинике.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.

Эта услуга обошлась певице в более 5 тысяч долларов. Помимо нее Мел сделала радиолифтинг кожи - процедуру, благодаря которой в клетках кожи активизируется выработка коллагена, что позволяет им регенерировать быстрее.

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Несмотря на масштабы и стоимость проделанных косметических процедур, их результат оказался весьма спорным. Многие поклонники Мел были шокированы ее новым видом и отмечали, что едва узнали своего кумира на последних фотографиях.

Стоит отметить, что лицо певицы теперь и правда выглядит сильно неестественным и даже немного пугающим.
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 Теги: Мел Би, певица, пластика

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Сегодня, 21:24 » Автор: Едгар Букмирза
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