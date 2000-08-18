Раздел: Культура
Известная певица ужаснула лицом после пластики
Мел Би теперь выглядит несколько пугающе.
Недавно бывшая участница популярной поп-группы Spice Girls Мел Би появилась на публике с «новым лицом»: знаменитость вернулась из Лондона, где проходила процедуру безоперационной подтяжки лица в известной косметологической клинике.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
Эта услуга обошлась певице в более 5 тысяч долларов. Помимо нее Мел сделала радиолифтинг кожи - процедуру, благодаря которой в клетках кожи активизируется выработка коллагена, что позволяет им регенерировать быстрее.
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Несмотря на масштабы и стоимость проделанных косметических процедур, их результат оказался весьма спорным. Многие поклонники Мел были шокированы ее новым видом и отмечали, что едва узнали своего кумира на последних фотографиях.
Стоит отметить, что лицо певицы теперь и правда выглядит сильно неестественным и даже немного пугающим.
Недавно бывшая участница популярной поп-группы Spice Girls Мел Би появилась на публике с «новым лицом»: знаменитость вернулась из Лондона, где проходила процедуру безоперационной подтяжки лица в известной косметологической клинике.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
Эта услуга обошлась певице в более 5 тысяч долларов. Помимо нее Мел сделала радиолифтинг кожи - процедуру, благодаря которой в клетках кожи активизируется выработка коллагена, что позволяет им регенерировать быстрее.
Читайте также: Алла Пугачева ужаснула похудевшим лицом
Несмотря на масштабы и стоимость проделанных косметических процедур, их результат оказался весьма спорным. Многие поклонники Мел были шокированы ее новым видом и отмечали, что едва узнали своего кумира на последних фотографиях.
Стоит отметить, что лицо певицы теперь и правда выглядит сильно неестественным и даже немного пугающим.
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