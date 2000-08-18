Раздел: Культура
В России госпитализировали известную актрису
Русланова находится на плановом обследовании.
В Москве госпитализировали народную артистку России Нину Русланову. По предварительным данным, у 72-летней актрисы возникли проблемы с сердцем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
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Как сейчас себя чувствует артистка, неизвестно, ведь она не выходит на связь с журналистами.
Как пишет Life.ru, Русланова сутки чувствовала сильное недомогание, но не обращалась за медицинской помощью. В скорую актриса позвонила, когда уже не смогла терпеть боль.
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Позже стало известно, что Русланова находится на плановом обследовании. По словам ее дочь Олеси, раз в полгода актриса ложится на 10 дней на обследование в связи с тем, что у Нины Ивановны стоит искусственный митральный клапан и его нужно постоянно проверять. Она также призвала поклонников не переживать и сообщила, что все нормально.
В Москве госпитализировали народную артистку России Нину Русланову. По предварительным данным, у 72-летней актрисы возникли проблемы с сердцем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Читайте также: Хореографа Татьяну Денисову госпитализировали с угрожающим диагнозом: детали
Как сейчас себя чувствует артистка, неизвестно, ведь она не выходит на связь с журналистами.
Как пишет Life.ru, Русланова сутки чувствовала сильное недомогание, но не обращалась за медицинской помощью. В скорую актриса позвонила, когда уже не смогла терпеть боль.
Читайте также: Известную российскую актрису задержали в аэропорту "Борисполь"
Позже стало известно, что Русланова находится на плановом обследовании. По словам ее дочь Олеси, раз в полгода актриса ложится на 10 дней на обследование в связи с тем, что у Нины Ивановны стоит искусственный митральный клапан и его нужно постоянно проверять. Она также призвала поклонников не переживать и сообщила, что все нормально.
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