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Раздел: Культура  
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В России госпитализировали известную актрису

В России госпитализировали известную актрису Русланова находится на плановом обследовании.

В Москве госпитализировали народную артистку России Нину Русланову. По предварительным данным, у 72-летней актрисы возникли проблемы с сердцем.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

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Как сейчас себя чувствует артистка, неизвестно, ведь она не выходит на связь с журналистами.

Как пишет Life.ru, Русланова сутки чувствовала сильное недомогание, но не обращалась за медицинской помощью. В скорую актриса позвонила, когда уже не смогла терпеть боль.

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Позже стало известно, что Русланова находится на плановом обследовании. По словам ее дочь Олеси, раз в полгода актриса ложится на 10 дней на обследование в связи с тем, что у Нины Ивановны стоит искусственный митральный клапан и его нужно постоянно проверять. Она также призвала поклонников не переживать и сообщила, что все нормально.

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 Теги: Россия, Русланова, госпитализация

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Вчера, 23:57 » Автор: Едгар Букмирза
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