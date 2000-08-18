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Тина Кароль рассказала, чем любит заниматься в свободное время

Тина Кароль рассказала, чем любит заниматься в свободное времяПевица активно занимается огородом

У украинской певицы Тины Кароль – успешная сольная карьера, она активно гастролирует и воспитывает сына, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Впрочем, у Тины хватает времени и на то, чтобы заниматься домашними делами. Какие плоды получает от собственного хобби, Тина Кароль рассказала за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно".

По словам певицы, иметь собственный огород – ее давняя мечта, и она охотно делится с поклонниками в социальных сетях тем, что растет у нее на грядках и в саду.

"Сейчас, например, жду виноград. Было проведено так много манипуляций, чтобы он все же вырос. А как-то утром меня угостили розовыми помидорами, выращенными на моем огороде – они очень вкусные", – поделилась поп-дива Тина Кароль за кулисами грандиозного шоу "З Днем народження, Україно!".

К выращиванию вкусностей приобщается вся семья. По мнению Тины, это действительно семейное дело – вместе помогать и ждать, что же вырастет на огороде.

"Для меня это интересное дело еще и потому, что ты сеешь маленькое зернышко, а вырастает большой фрукт или овощ. Это чудо, маленькое чудо, которое случается у меня дома", – рассказала Тина Кароль в эксклюзивном интервью каналу "Украина".

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" Тина Кароль исполнит свой хит "Україна ­– це ти", а также попурри известных украинских песен.

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Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в 21:00 в рамках праздничного эфира ко Дню Независимости Украины.
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 Теги: Тина Кароль, огород

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Сегодня, 01:27 » Автор: Татьяна Ларина
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