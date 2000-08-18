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Жанна Бадоева рассказала о своей исторической родине

Жанна Бадоева рассказала о своей исторической родинеЖанна Бадоева любит возвращаться на родину

В своем микроблоге знаменитая телепутешественница Жанна Бадоева призналась поклонникам в том, что очень любит летать в Литву – на историческую родину, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Теледива пояснила: «Недавно вернулась из Литвы, где прошли мои детство и юность! Вместе с подругой детства выбрались погулять в город Тракай, куда съезжаются толпы туристов. Как же нам было хорошо и весело!».

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В качестве иллюстрации к своему ностальгическому посту, знаменитость опубликовала эффектный фотоснимок, на котором позирует во время прогулки по Тракаю в стильном наряде черного цвета. Как сообщает storinka.com.ua, подписчики оценили запись артистки множеством восхищенных комплиментов.

Жанна Бадоева рассказала о своей исторической родине
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 Теги: Жанна Бадоева, родина

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Сегодня, 05:26 » Автор: Татьяна Ларина
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