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Раздел: Культура  
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Ани Лорак прогулялась по Лондону в стильном наряде

Ани Лорак прогулялась по Лондону в стильном нарядеПевица высказалась об уникальности людей

Одна из самых популярных и востребованных артисток современного шоу-биза Ани Лорак написала на своей странице в Instagram пост, иллюстрирующий ее отношение к людям, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Как сообщает сайт storinka.com.ua, певица философски отметила: «Каждый человек уникален! Каждый день мы делаем выбор! Прожить Свою жизнь. Свою! Это только Ваш выбор! Выбирайте Своё!».

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В качестве иллюстрации к записи она разместила фото, на котором она запечатлена в стильном наряде, состоящем из светлой блузы и джинсов, во время прогулки по знаменитой лондонской улице – Оксфорд-стрит.

Ани Лорак прогулялась по Лондону в стильном наряде
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 Теги: Ани Лорак, Лондон

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Сегодня, 07:33 » Автор: Татьяна Ларина
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