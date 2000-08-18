Раздел: Культура
Украинская "девушка Бонда" удивила фигурой в ярком купальнике
Артистка всегда подчеркивала, что гордится своими природными внешними данными.
38-летняя красавица-актриса Ольга Куриленко гордится своей яркой внешностью и часто радует фолловеров откровенными кадрами без фотошопа и фильтров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.
Так, на днях знаменитость вновь опубликовала снимок без прикрас, на котором продемонстрировала стройное тело в смелом купальнике. Однако далеко не все поклонники оценили ее фигуру.
На днях 38-летняя актриса и модель Ольга Куриленко выложила в своем Инстаграм-аккаунте серию фотографий в слитном желтом купальнике с глубоким декольте.
Наряд кокетливо приоткрывал грудь звезды, форму и размер которой тут же начали обсуждать в комментариях под фото.
Интернет-пользователи разделились на два лагеря. Одни восхитились нежным и воздушным образом звезды «Обливиона», отметив то, что она выглядит невероятно роскошно. «Какая вы красивая и естественная!», «Красотка вау», «Очень красивая и сексуальная», «Шикарная», - раздавали комплименты фанаты под публикацией (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Другие фолловеры заявили, что Куриленко слишком худа. По их мнению, актрисе не стоит подчеркивать скромные размеры своей груди и делать на ней акцент в пляжном образе: «В магазинах масса купальников! Зачем вы выбрали именно этот? Он же вам совершенно не идет! Грудь совсем не смотрится...»
Читайте также: Анна Седокова удивила фигурой в купальнике после родов
Мы же уверены в том, что откровенных фотографий и кадров в крошечных бикини у Ольги в микроблоге не убавится. Артистка всегда подчеркивала, что гордится своими природными внешними данными и не хочет ничего менять.
38-летняя красавица-актриса Ольга Куриленко гордится своей яркой внешностью и часто радует фолловеров откровенными кадрами без фотошопа и фильтров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.
Так, на днях знаменитость вновь опубликовала снимок без прикрас, на котором продемонстрировала стройное тело в смелом купальнике. Однако далеко не все поклонники оценили ее фигуру.
На днях 38-летняя актриса и модель Ольга Куриленко выложила в своем Инстаграм-аккаунте серию фотографий в слитном желтом купальнике с глубоким декольте.
Наряд кокетливо приоткрывал грудь звезды, форму и размер которой тут же начали обсуждать в комментариях под фото.
Интернет-пользователи разделились на два лагеря. Одни восхитились нежным и воздушным образом звезды «Обливиона», отметив то, что она выглядит невероятно роскошно. «Какая вы красивая и естественная!», «Красотка вау», «Очень красивая и сексуальная», «Шикарная», - раздавали комплименты фанаты под публикацией (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Другие фолловеры заявили, что Куриленко слишком худа. По их мнению, актрисе не стоит подчеркивать скромные размеры своей груди и делать на ней акцент в пляжном образе: «В магазинах масса купальников! Зачем вы выбрали именно этот? Он же вам совершенно не идет! Грудь совсем не смотрится...»
Читайте также: Анна Седокова удивила фигурой в купальнике после родов
Мы же уверены в том, что откровенных фотографий и кадров в крошечных бикини у Ольги в микроблоге не убавится. Артистка всегда подчеркивала, что гордится своими природными внешними данными и не хочет ничего менять.
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