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Раздел: Культура  
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Маша Ефросинина похвасталась подросшими детьми

Маша Ефросинина похвасталась подросшими детьмиВедущая опубликовала патриотичное фото с семьей в полном составе.

Известная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина разместила на своей странице в Instagram семейное фото, где запечатлена вместе со своим супругом Тимуром, их дочерью Наной и сыном Александром в патриотичных футболках.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

На фото вся семья улыбается и радуется.

"З Днем Державного Прапора України! Від нашої родини!" – подписала снимок телеведущая.

Поклонникам Маши очень понравилась задумка телеведущей поздравить таким образом украинцев с праздником Государственного флага Украины (23 августа – ред.).

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Фаны оставили много положительных комментариев под фото.

Маша Ефросинина похвасталась подросшими детьми
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 Теги: Маша Ефросинина, дети

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Сегодня, 11:17 » Автор: Ирина Шевченко
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