Раздел: Культура
Маша Ефросинина похвасталась подросшими детьми
Ведущая опубликовала патриотичное фото с семьей в полном составе.
Известная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина разместила на своей странице в Instagram семейное фото, где запечатлена вместе со своим супругом Тимуром, их дочерью Наной и сыном Александром в патриотичных футболках.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
На фото вся семья улыбается и радуется.
"З Днем Державного Прапора України! Від нашої родини!" – подписала снимок телеведущая.
Поклонникам Маши очень понравилась задумка телеведущей поздравить таким образом украинцев с праздником Государственного флага Украины (23 августа – ред.).
Читайте также: Маша Ефросинина похвасталась подросшим сыном
Фаны оставили много положительных комментариев под фото.
Известная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина разместила на своей странице в Instagram семейное фото, где запечатлена вместе со своим супругом Тимуром, их дочерью Наной и сыном Александром в патриотичных футболках.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
На фото вся семья улыбается и радуется.
"З Днем Державного Прапора України! Від нашої родини!" – подписала снимок телеведущая.
Поклонникам Маши очень понравилась задумка телеведущей поздравить таким образом украинцев с праздником Государственного флага Украины (23 августа – ред.).
Читайте также: Маша Ефросинина похвасталась подросшим сыном
Фаны оставили много положительных комментариев под фото.
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