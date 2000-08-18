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Раздел: Культура  
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51-летняя Сальма Хайек поразила внешним видом

51-летняя Сальма Хайек поразила внешним видомАктриса снялась для обложки испанского Vanity Fair.

Голливудская актриса Сальма Хайек в белом платье снялась для испанского Vanity Fair.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Фото обложки и кадры фотосета актриса разместила в Instagram.

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"Спасибо за такую забавную фотосессию", – написала она.

51-летняя Сальма Хайек поразила внешним видом
51-летняя Сальма Хайек поразила внешним видом
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 Теги: Сальма Хайек, яркий образ

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Сегодня, 12:36 » Автор: Ирина Шевченко
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