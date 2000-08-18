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Раздел: Культура  
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Экс-солистка "ВИА Гры" удивила фигурой после родов

Экс-солистка "ВИА Гры" удивила фигурой после родовМиша Романова впервые стала мамой.

Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова, которая недавно стала мамой, после родов опубликовала новые фото, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на svidok.

Так, свежие снимки 28-летняя артистка обнародовала в своем Instagram-аккаунте. На них девушка запечатлена в откровенном красном платье с глубоким декольте.

"Вроде в декретном отпуске, но по фото не скажешь", "Как же скучали", "Прекрасная женственность", "Вот это да, бомба", - пишут подписчики под постом.

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Некоторые фанаты придерживаются мнения, что певица забеременела от украинского исполнителя Макса Барских, однако сама Романова не называет отца малыша. "Покажи уже ребенка! И сделайте семейное фото с Барских!" - просят артистку в комментариях.

Экс-солистка "ВИА Гры" удивила фигурой после родов
Экс-солистка "ВИА Гры" удивила фигурой после родов
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 Теги: Миша Романова, стройная фигура

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Сегодня, 14:04 » Автор: Ирина Шевченко
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