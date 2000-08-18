Раздел: Культура
Известный украинский ведущий впервые показал дочь
Тимур Мирошниченко показал своего первенца.
Два месяца назад телеведущий Тимур Мирошниченко впервые стал папой - его супруга Инна родила ему дочь, которую они назвали Мией.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на viva.
Впрочем, из-за плотного графика звездному папе не часто удается побыть с дочкой, поэтому когда такая возможность появляется, он откладывает все дела, чтобы побыть с ребенком. На днях, к примеру, Тимур вернулся из командировки в Киев. И, несмотря на то, что дома он был всего полдня, он нашел время для дочки.
Вскоре в блоге появилось умилительное фото, на котором Тимур трепетно держит свою дочку на руках.
Читайте также: Экс-ведущий "Орла и Решки" впервые показал дочь
"Когда папа заскочил на полдня в Киев", - написал под фото ведущий.
Два месяца назад телеведущий Тимур Мирошниченко впервые стал папой - его супруга Инна родила ему дочь, которую они назвали Мией.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на viva.
Впрочем, из-за плотного графика звездному папе не часто удается побыть с дочкой, поэтому когда такая возможность появляется, он откладывает все дела, чтобы побыть с ребенком. На днях, к примеру, Тимур вернулся из командировки в Киев. И, несмотря на то, что дома он был всего полдня, он нашел время для дочки.
Вскоре в блоге появилось умилительное фото, на котором Тимур трепетно держит свою дочку на руках.
Читайте также: Экс-ведущий "Орла и Решки" впервые показал дочь
"Когда папа заскочил на полдня в Киев", - написал под фото ведущий.
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