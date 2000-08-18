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Раздел: Культура  
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Известный украинский ведущий впервые показал дочь

Известный украинский ведущий впервые показал дочьТимур Мирошниченко показал своего первенца.

Два месяца назад телеведущий Тимур Мирошниченко впервые стал папой - его супруга Инна родила ему дочь, которую они назвали Мией.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на viva.

Впрочем, из-за плотного графика звездному папе не часто удается побыть с дочкой, поэтому когда такая возможность появляется, он откладывает все дела, чтобы побыть с ребенком. На днях, к примеру, Тимур вернулся из командировки в Киев. И, несмотря на то, что дома он был всего полдня, он нашел время для дочки.

Вскоре в блоге появилось умилительное фото, на котором Тимур трепетно держит свою дочку на руках.

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"Когда папа заскочил на полдня в Киев", - написал под фото ведущий.

Известный украинский ведущий впервые показал дочь
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 Теги: Тимур Мирошниченко, дочь

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Сегодня, 15:51 » Автор: Ирина Шевченко
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