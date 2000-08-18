Раздел: Культура
Ани Лорак опубликовала интригующий снимок
Поклонники теряются в догадках
Известная украинская певица Ани Лорак, которая активно строит свою карьеру в России и приняла приглашение стать судьей российского шоу талантов "Голос", опубликовала на своей странице в Instagram интригующее фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
На снимке Ани Лорак сидит в кресле судьи, а рядом с ней на коленях стоит скандальный российский музыкант Сергей Шнуров. Еще в одном кресле судьи сидит рэп-музыкант Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста. Взгляд у Вакуленко, как отметили фанаты в комментариях, весьма грустный.
"Иногда голос одного человека ты узнаешь из тысяч голосов... Его всегда узнает твоё сердце. Мой выбор будет сделан", - так подписала фотографию артистка.
Поклонники написали, что рады решению Ани Лорак принять участие в конкурсе талантов, однако не понимают, что артистка хотела сказать.
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Возможно, она начала приходить в себя после скандала со своим мужем Муратом, который по информации некоторых СМИ, поселился на съемной квартире в Киеве со своей "любовницей" Яной Беляевой.
Известная украинская певица Ани Лорак, которая активно строит свою карьеру в России и приняла приглашение стать судьей российского шоу талантов "Голос", опубликовала на своей странице в Instagram интригующее фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
На снимке Ани Лорак сидит в кресле судьи, а рядом с ней на коленях стоит скандальный российский музыкант Сергей Шнуров. Еще в одном кресле судьи сидит рэп-музыкант Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста. Взгляд у Вакуленко, как отметили фанаты в комментариях, весьма грустный.
"Иногда голос одного человека ты узнаешь из тысяч голосов... Его всегда узнает твоё сердце. Мой выбор будет сделан", - так подписала фотографию артистка.
Поклонники написали, что рады решению Ани Лорак принять участие в конкурсе талантов, однако не понимают, что артистка хотела сказать.
Читайте также: Ани Лорак порадовала новым снимком
Возможно, она начала приходить в себя после скандала со своим мужем Муратом, который по информации некоторых СМИ, поселился на съемной квартире в Киеве со своей "любовницей" Яной Беляевой.
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