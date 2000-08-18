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Раздел: Культура  
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Солистка "ВИА Гры" вышла замуж

Солистка "ВИА Гры" вышла замужПевица впервые показала мужа

Солистка популярной группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова сегодня, 24 августа, сыграла пышную свадьбу в одном из загородных комплексов Киева, на которой присутствовали ее коллеги – Эрика Герцег и экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Именно девушки первыми показали счастливое событие в жизни Насти, разместив в Instagram-сторис первые фото и видео торжества. Позже об этом также появилось сообщение на официальной странице "Светской жизни" с Катериной Осадчей в Instagram.

Мужем Анастасии стал молодой человек по имени Кирилл, о нем, в принципе, мало что известно. Долгое время Кожевникова умалчивала о том, что была в отношениях. Лишь в марте этого года стало известно, что певица помолвлена.

Для свадьбы Настя выбрала классическое белое кружевное платье с фатой, которое подчеркнуло точеную фигуру певицы. Длинный шлейф и оголенные плечи придали образу женственности и нежности. Жених, в свою очередь, выбрал для торжества синий пиджак и белые брюки.

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Известно, что на свадьбе знаменитости побывала и телеведущая Катя Осадчая. Ведущим церемонии стал Григорий Решетник.

Солистка "ВИА Гры" вышла замуж
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 Теги: Виа Гра, замужество

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Сегодня, 23:14 » Автор: Татьяна Ларина
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